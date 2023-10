Sezze, la 18enne Asia Leva ai Live di X-Factor!

Avanza ancora nel programma X-Factor la 18 enne setina Asia Leva.

Nell’episodio andato in onda ieri sera Asia si è giocata la sua chance negli Home Visit, una vittoria che le ha permesso l’effettivo accesso ai Live.

Dopo l’accesa fase dei BootCamp, Asia ha dato nuovamente prova delle sue doti artistiche, non solo come cantante ma anche autrice, intonando il brano “Changes” di XXXTentacion totalmente riscritto da lei, ad eccezione del ritornello. “Mi sembra di capire che tu abbia una barriera di sicurezza, però in realtà nasconda un sacco di fragilità” è stata la risposta di Fedez a un’esibizione dai toni estremamente toccanti. La giovane infatti si è poi seduta e confidata con il rapper, raccontando della sua depressione e del ruolo chiave che la musica ha avuto nell’affrontare i momenti di difficoltà. “Quando sono lì -racconta – non sono più Asia ma tutto quello che il palco ha bisogno che io sia. Dopo le Audition ho detto a mia madre che per la prima volta mi sento viva”

Fantastico finora il cammino di Asia ad X-Factor, un cammino che continua e dai prossimi episodi sarà ancora più bello tifare per lei, in diretta, il giovedì sera su Sky.