Sezze, l’annuncio del Comune: stretta sugli evasori fiscali

Tramite un comunicato, il comune di Sezze ha annunciato una stretta sugli evasori fiscali, rafforzando i controlli sui cittadini che non pagano le imposte comunali.

A seguito di una riunione tenutasi presso il municipio, l’amministrazione ha deciso di intervenire al fine di tutelare l’interesse comune e garantire servizi adeguati a tutti i cittadini.

“Chi evade le tasse non danneggia solo l’ente, ma mette a rischio i servizi pubblici di cui tutti beneficiano e penalizza i cittadini onesti che invece rispettano le regole”, ha detto il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, esprimendosi su una situazione che rischia di avere conseguenze profonde sull’equilibrio finanziario del Comune.

Nel dettaglio, come emerso dalla riunione della scorsa settimana, verranno emessi degli avvisi di accertamento per il recupero delle morosità degli anni 2021-2022, oltre ad avvisi di accertamento per l’evasione totale della Tari già a partire dal mese di ottobre.