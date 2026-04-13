Sezze, l’area della Vallicella torna a disposizione della città

Un altro tassello torna al suo posto nel mosaico urbano di Sezze. Mercoledì prossimo, 15 aprile, alle ore 18:00, verrà ufficialmente inaugurata l’area della Vallicella. Chiusa dal settembre 2021 a causa di un pericoloso cedimento della carreggiata, la zona è stata oggetto di un profondo intervento di messa in sicurezza e riqualificazione che la restituisce oggi alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata.

La svolta è arrivata grazie a un finanziamento di 650mila euro intercettato dal Comune nel 2023, attinto dalle risorse della Legge 145/2018 per la lotta al dissesto idrogeologico. Quei fondi hanno permesso all’amministrazione di andare oltre la semplice riparazione, dando vita a un vero progetto di riqualificazione strutturale. I lavori non si sono limitati alla messa in sicurezza del versante a rischio smottamento, ma hanno trasformato il volto dell’area. La carreggiata è stata allargata, la zona sottostante è stata bonificata e, soprattutto, è stato realizzato un nuovo spazio di sosta con parcheggi gratuiti che valorizza uno dei punti panoramici più suggestivi di Sezze.

“Intercettare finanziamenti – spiega il sindaco Lucidi – non è un limite, né qualcosa di cui vergognarsi, come qualcuno ha sostenuto e continua a sostenere trasformando un plusvalore politico e amministrativo in un disvalore pur di andare contro. Intercettare risorse significa saper cogliere opportunità e trasformarle in risultati concreti per la comunità, un lavoro che continueremo a fare”.