Sezze, lavori in corso per l’ascensore della scuola media di via San Bartolomeo

Proseguono senza sosta i lavori per rendere operativo, nel più breve tempo possibile, l’ascensore della scuola media di via San Bartolomeo, sede dell’Istituto Comprensivo “Pacifici Sezze–Bassiano”. Un intervento atteso da tempo, finalizzato a restituire piena funzionalità a un impianto che, di fatto, non è mai entrato realmente in esercizio.

Una criticità ritenuta non più rinviabile dall’Amministrazione comunale, che ha avviato un’azione concreta per garantire l’accessibilità completa degli spazi scolastici e la piena fruibilità della struttura da parte di studenti, docenti e personale.

“Si tratta – ha detto il sindaco Lucidi – di un impianto che non è mai stato nella disponibilità di studenti e personale scolastico. Una situazione che non può essere considerata normale in un edificio scolastico pubblico. Intervenire oggi significa assumersi la responsabilità di risolvere ciò che per troppo tempo è rimasto fermo.

L’accessibilità non è un dettaglio, ma un diritto. In una città le cose da fare sono molte e le risorse non sono infinite. Anzi. Proprio per questo ogni intervento che si decide di fare è una scelta, spesso difficile perché vuol dire mettere in secondo piano un altro intervento. Questa scelta, però, è frutto di una presa di posizione precisa: dare priorità a un’opera che garantisce piena fruibilità della scuola per tutti”.

L’intervento rappresenta un passaggio importante per assicurare condizioni adeguate all’interno dell’istituto scolastico, nel rispetto del principio secondo cui l’accesso ai servizi pubblici, a partire dalla scuola, deve essere garantito senza barriere.