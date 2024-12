Sezze, le Guardie Eco Ambientali trovano discarica a cielo aperto

Un’importante scoperta è stata effettuata dal personale volontario delle Guardie Eco Ambientali nel territorio di Sezze, precisamente in Strada dei Gricilli, nei pressi del cavalcavia ferroviario. Qui è stata rinvenuta una discarica a cielo aperto, dove sono stati sversati rifiuti di vario genere, tra cui plastiche, rifiuti organici, frigoriferi, pneumatici e materiali altamente tossici contenenti amianto in matrice cementizia (eternit). I volontari hanno prontamente documentato la situazione con rilievi fotografici e hanno inviato una pec al Sindaco e alla Polizia Locale per richiedere l’emissione di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti. L’Associazione Guardie Eco Ambientali ODV, con sede nazionale a Spinetoli (AP), si dedica alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo. Tra le sue attività, l’ente promuove anche corsi di formazione riconosciuti in ambito ambientale.Inoltre, è attivo un numero unico nazionale (3515132957) per segnalazioni relative a illeciti ambientali e per chi desidera diventare volontario dell’organizzazione. La scoperta di questa discarica evidenzia ancora una volta la necessità di interventi tempestivi e coordinati per affrontare il problema dei rifiuti abusivi nel territorio.

