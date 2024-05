Sezze, litiga con la figlia e minaccia il suicidio: era in un burrone

L’allarme è nato ieri sera quando una donna romena di 63 anni, dopo un litigio con la figlia, si è allontanata dall’abitazione di quest’ultima a Sezze con l’intento di suicidarsi.

Sono scattate così immediatamente le ricerche condotte dai carabinieri della Stazione di Sezze, dai Vigili del Fuoco di Latina e dalla Protezione Civile. La donna è stata poi trovata qualche ora dopo in un burrone, a circa 30 metri di profondità, in zona ‘Anfiteatro’: una volta soccorsa la 63enne è stata trasportata in ambulanza a Goretti di Latina.