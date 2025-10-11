Sezze, nuovi lavori sulla SP Gattuccia: intervento al via il 13 ottobre

Prosegue senza sosta il piano di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade provinciali promosso dalla Provincia di Latina, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e percorribilità della rete viaria del territorio.

A partire da lunedì 13 ottobre 2025, salvo condizioni meteorologiche avverse, prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla Strada Provinciale Gattuccia, nel Comune di Sezze, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+300 circa.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questo intervento, atteso e necessario – ha dichiarato il Consigliere Provinciale Pasquale Casalini – Un ringraziamento particolare va al Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e al Settore Viabilità e Trasporti per l’attenzione e la concretezza dimostrata nel sostenere le esigenze del nostro territorio. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come l’impegno delle istituzioni possa tradursi in opere tangibili, capaci di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire risposte efficaci e durature alle comunità locali.”

L’intervento fa parte di un programma più ampio di riqualificazione delle principali arterie provinciali, finalizzato a migliorare la viabilità, promuovere la sicurezza e sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio pontino.

Sempre nel Comune di Sezze, a fine giugno si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale Rocchegiana, nel tratto tra il km 0+250 e il km 0+400, lato destro. L’opera ha previsto interventi strutturali di contenimento del corpo stradale, la regimentazione delle acque piovane e la realizzazione di un nuovo marciapiede pedonale, migliorando sensibilmente la sicurezza, in particolare per i pedoni.

Con questi interventi, la Provincia di Latina conferma la propria volontà di investire in infrastrutture moderne e funzionali, capaci di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e di sostenere la crescita del tessuto produttivo locale.