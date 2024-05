Sezze, oltre 200gr di hashish pronti allo spaccio: arrestato un 19enne

È stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio il 19enne che, nella serata di ieri, è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Latina con oltre 250 grammi di hashish suddiviso in involucri pronti allo spaccio.

I militari durante un controllo straordinario del territorio hanno sottoposto a perquisizione personale il giovane e, insospettiti, si sono portati presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto gli oltre due etti di sostanza insieme al materiale per il confezionamento e a circa 200 euro in contanti. Per il giovane, l’autorità giudiziaria di Latina ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.