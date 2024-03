Sezze, “Oltre l’aula”: focus su storia e scienze per gli studenti del De Magistris

Rivoluzione quantistica, dal Fascismo alla Repubblica, Costituzione e Democrazia. Questi gli affrontati dagli studenti del triennio conclusivo dell’ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze, nel corso del ciclo di incontri dell’iniziativa “Oltre l’aula” nella Settimana della Cultura, in cui hanno vissuto significative esperienze culturali.

“Sono molto soddisfatta: abbiamo contribuito al dibattito culturale in paese e i nostri studenti hanno arricchito le loro conoscenze”. E’ il bilancio della dirigente scolastica, Rossella Marra, dopo i quattro appuntamenti che dal 19 febbraio al 1 marzo, che hanno consentito ai ragazzi di vivere più da vicino il mondo della scienza, dell’economia, della cultura giuridica.

“Oltre l’aula” nasce dalla sinergia tra l’istituto Pacifici e De Magistris e l’amministrazione comunale, che ha portato avanti l’iniziativa con l’assessore alla Cultura Michela Cappuccilli e il consigliere comunale Daniele Piccinella, che hanno assecondato e favorito la partecipazione di alti esponenti del mondo accademico e delle alte dirigenze pubbliche ospitate nel suggestivo auditorium San Michele Arcangelo.

“Al professore si sostituisce un esperto del mondo accademico, scientifico, culturale e imprenditoriale – ribadisce Marra – favorendo nuovi spunti di riflessione e di crescita per l’arricchimento delle competenze per i nostri studenti”. Nel corso della settimana i ragazzi hanno spaziato dalla fisica quantistica, illustrata brillantemente dal ricercatore Fabio Chiarello, passando poi alle autorevoli riflessioni storico-politiche di Michele Graziosetto, preside emerito, sul passaggio dal fascismo alla Repubblica; per soffermarsi ancora sul principio di uguaglianza nella ostra Costituzione con il direttore generale dell’Agenzia delle entrate, Enrico Maria Ruffini, fino alla conclusione sulla conquista quotidiana della democrazia attraverso i nuovi paradigmi economici nell’era dell’intelligenza artificiale con l’economista Leonardo Becchetti, promotore di una nuova economia civile.

Per gli studenti, in conclusione, forti stimoli a “risalire la scala delle competenze” puntando sulla “capacità di lavorare in gruppo” grazie a “parole da ricordare, parole che costruiscono, parole che uniscono” che la settimana “Oltre l’aula” ha dispensato a piene mani.