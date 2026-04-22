Sezze, open day per la carta d’identità elettronica a maggio

Il Comune di Sezze corre ai ripari e potenzia il servizio per il rilascio della carta d’identità elettronica. L’obiettivo è chiaro: permettere ai cittadini di mettersi in regola prima della scadenza fissata dal Ministero dell’Interno, che ha stabilito lo stop definitivo alla validità delle vecchie carte cartacee dal 3 agosto 2026.

Per questo motivo sono state programmate aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, con una serie di open day dedicati esclusivamente ai residenti. I primi appuntamenti sono fissati per venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026.

Per accedere al servizio sarà obbligatoria la prenotazione, contattando l’Ufficio Anagrafe al numero 0773/804584 (interno 514) nei giorni e negli orari indicati: martedì e giovedì anche nel pomeriggio, mercoledì solo la mattina.

Per ottenere la carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi con il vecchio documento (anche se scaduto o deteriorato), la tessera sanitaria o il codice fiscale e una foto tessera recente, non più vecchia di sei mesi. In caso di furto o smarrimento servirà anche la denuncia originale. Per i minorenni è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori, oppure il modulo di assenso firmato.

A spingere l’amministrazione verso questo piano straordinario è un dato significativo: sul territorio sono ancora circa 4.500 le carte d’identità cartacee in circolazione. Un numero importante che richiede un’accelerazione.

Dal Comune arriva quindi l’invito a non aspettare gli ultimi giorni e a sfruttare fin da subito le aperture straordinarie, che proseguiranno da maggio fino alla fine di luglio. Tutte le informazioni saranno disponibili anche sul sito istituzionale e sui canali social dell’ente.