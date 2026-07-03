Sezze ottiene 75mila euro dalla Regione: arriva il turismo digitale

Importante riconoscimento per il Comune di Sezze, che si è aggiudicato il contributo massimo previsto dall’Avviso pubblico regionale “Lazio Digital Innovation Tourism – LaDIT”, promosso dalla Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea. Il progetto S.E.T.I.A. – Sezze: Ecosistema Turistico Immersivo e Accessibile ha infatti ottenuto un finanziamento di 75mila euro, entrando tra i 34 progetti ammessi su oltre 200 candidature presentate.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico e paleontologico della città attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, rendendo l’offerta turistica più moderna, accessibile e coinvolgente.

Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di un nuovo portale turistico e di una piattaforma digitale dedicata alle informazioni sull’accessibilità, oltre a un’esperienza immersiva in realtà aumentata che consentirà di rivivere il celebre dinosauro di Sezze attraverso ricostruzioni tridimensionali del suo habitat. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’inclusione, con servizi pensati per le persone sorde, tra cui interpretariato in LIS, sportello virtuale e video-guide accessibili.

“Questo finanziamento conferma la qualità della proposta progettuale e la capacità del Comune di intercettare opportunità importanti per il territorio”, ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi. “Investire su turismo, innovazione e accessibilità significa rafforzare l’identità di Sezze e creare nuove occasioni di crescita per la comunità e per le attività locali”.

Soddisfatta anche l’assessore allo Sviluppo Locale e all’Innovazione Lola Fernandez, che ha sottolineato come il progetto rappresenti “un ecosistema destinato a durare nel tempo e a generare valore per Sezze”, ringraziando inoltre gli uffici comunali e i partner tecnici coinvolti nella stesura della candidatura.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un importante passo avanti nel percorso di innovazione del territorio, con l’obiettivo di rendere Sezze sempre più attrattiva, accessibile e competitiva nel panorama turistico regionale.