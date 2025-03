Sezze, parapiglia nel finale di una partita: rissa sfiorata tra genitori

Sembrava una classica partita domenicale tra bambini quella andata in scena oggi a Sezze tra una squadra locale e i ragazzi dell’Agora Latina under 13. Ecco però che, nel finale del match, il campo sportivo “Le Fontanelle” è diventato teatro di un duro scontro tra un papà e un ragazzo della formazione di casa.

Come riportato dal plurisettimanale telematico Dayitalianews, il genitore, che stava aiutando l’arbitro nella direzione della partita, sarebbe immediatamente corso in aiuto del figlio quando questi è rimasto coinvolto in una lite con un avversario per via di un intervento scorretto ai danni dello stesso. Il diverbio tra i due bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia, vista poi l’immediata reazione dell’altro papà presente sugli spalti, che avrebbe tentato di entrare in campo per poter accorrere in aiuto del figlio.

Con difficoltà, la situazione è stata poi riportata alla normalità. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.