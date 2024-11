Sezze, Parco della Rimembranza ancora vandalizzato: rabbia SPL

Una storia che si ripete, una ferita che non si rimargina. Il Parco della Rimembranza di Sezze, noto a tutti i residenti come “Il Monumento”, è ancora una volta oggetto di atti vandalici. A farne le spese è la nuova area giochi, frutto di un investimento significativo da parte del Comune, che ha voluto rendere questo spazio più bello e funzionale per le famiglie e i bambini. Purtroppo, i giochi e la pavimentazione appena installata sono già danneggiati, mentre la fontana, recentemente ristrutturata e restituita alla comunità, è costantemente riempita di sassi e detriti.

A lanciare contestualmente l’allarme e un appello al senso civico è Antonio Ottaviani, amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze, la società che si occupa della pulizia e del decoro urbano, che esprime amarezza e frustrazione: “È sconfortante vedere come un luogo che rappresenta un investimento per la comunità venga costantemente deturpato.

Il Comune ha posato una nuova pavimentazione per rendere l’area più sicura e attraente, ma ora presenta già numerosi danni visibili. Inoltre, la fontana, simbolo di bellezza e punto d’incontro per i cittadini, è diventata un ricettacolo di sassi, come se fosse lì solo per essere rovinata. Questo è un chiaro esempio di mancanza di rispetto per i beni pubblici”. Il degrado non si limita solo alle strutture. Ottaviani evidenzia come l’area sia continuamente invasa dai rifiuti, un problema che rimane irrisolto nonostante gli sforzi messi in campo dall’azienda per dotare il parco di un numero sufficiente di cassonetti, che puntualmente rimangono vuoti. “È evidente che il problema non è l’assenza di cestini, ma la mancanza di rispetto e di senso civico. I cassonetti ci sono, ma vengono ignorati. Non possiamo nasconderci dietro alla scusa della mancanza di servizi: i servizi ci sono, ma serve la collaborazione di tutti per tenerli funzionanti e decorosi”.

È proprio per questo motivo che l’amministratore unico della Servi zi Pubblici Locali Sezze lancia un accorato appello alla cittadinanza: “Chiediamo alla comunità di farsi carico della responsabilità di questi spazi. È nostro dovere collettivo prenderci cura del Parco della Rimembranza, preservandolo per noi stessi e per le future generazioni. Il nostro impegno e quello dell’amministrazione comunale c’è, ma è indispensabile che anche i cittadini facciano la loro parte per mantenere questo luogo pulito, integro e rispettato. Il Parco della Rimembranza è un bene di tutti, e solo unendo gli sforzi tra amministrazione e cittadini sarà possibile trasformare questo spazio in un vero simbolo di civiltà e rispetto reciproco”.