Sezze: parte con successo il ciclo di incontri di “Progetto Sezze 2027”

Buona la prima per la coalizione “Progetto Sezze 2027”. Si è concluso con un’ottima partecipazione di pubblico il primo incontro ufficiale del gruppo, tenutosi lo scorso 30 maggio presso il “Ferro di Cavallo”. L’evento ha segnato ufficialmente l’inizio di un fitto calendario di appuntamenti ideati per dialogare con la cittadinanza, raccogliere le istanze del territorio e co-progettare soluzioni concrete per le sfide future della città.

Nonostante le diverse sensibilità politiche che compongono la coalizione, l’appuntamento ha confermato la solidità del progetto, mostrando una forte convergenza su valori e obiettivi condivisi. Durante il dibattito è stato ribadito come la stabilità e la qualità dell’azione di governo debbano dipendere da una visione lungimirante e da una programmazione a medio e lungo termine.

Per passare dalle parole ai fatti, la coalizione ha annunciato l’imminente avvio dei tavoli tematici: spazi di confronto aperti a tutti i cittadini, senza distinzione di appartenenza politica, per elaborare proposte concrete su temi cruciali per Sezze.

Inoltre, per garantire la massima trasparenza e raggiungere anche chi non può partecipare fisicamente, “Progetto Sezze 2027” ha inaugurato le proprie pagine ufficiali su Facebook e Instagram, che faranno da ponte costante con la comunità.

I rappresentanti della coalizione, visibilmente soddisfatti per l’entusiasmo e la risposta della cittadinanza, hanno rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale:

“La partecipazione è l’aspetto fondante della nostra democrazia. Il nostro obiettivo è passare rapidamente dal piano delle intenzioni a quello delle proposte verificabili. La credibilità politica si misurerà sulla capacità di trasformare l’ascolto in scelte coraggiose e responsabilità amministrativa, costruendo quel patto intergenerazionale di cui Sezze ha estremo bisogno”.

La strada intrapresa, spiegano gli organizzatori, è complessa e il lavoro sarà lungo, ma l’avvio di questo percorso dimostra la volontà di portare avanti un progetto aperto, motivato e orientato esclusivamente al bene di Sezze. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date e i temi dei prossimi appuntamenti in calendario.