Sezze, parte il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Il Comune di Sezze ha intrapreso un’iniziativa storica per l’accessibilità universale, avviando le procedure per il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Questo strumento mira a garantire accesso sicuro e agevole agli spazi pubblici, ed è una novità che riflette l’impegno dell’amministrazione comunale verso l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

Con la determinazione n. 151 del Settore Servizi al Territorio del 30 ottobre 2024, il Comune ha pubblicato un avviso per individuare un professionista specializzato che possa redigere il PEBA, in linea con le normative regionali e nazionali. Il lavoro includerà una ricognizione completa delle barriere architettoniche esistenti e una pianificazione mirata per abbatterle, con attenzione prioritaria agli edifici e spazi comunali.

Il Sindaco Lidano Lucidi ha espresso grande soddisfazione per il progetto in via di esecuzione: “L’attivazione del PEBA segna un punto di svolta per il nostro Comune e dimostra concretamente la nostra attenzione alle esigenze delle persone con disabilità. Per la prima volta, Sezze si dota di uno strumento cruciale per promuovere l’inclusività, offrendo soluzioni che migliorano la qualità della vita e l’autonomia delle persone più fragili. È un risultato significativo che conferma l’impegno della nostra amministrazione nel rendere Sezze una città più vivibile, accessibile e accogliente per tutti”.

Il progetto, che seguirà le linee guida della Regione Lazio, prevede una mappatura delle barriere presenti e l’individuazione di interventi prioritari in un programma pluriennale.