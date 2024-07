Sezze, parte il progetto Generazione Verde: anziani e giovani insieme per la sostenibilità

Sta per prendere il via “Generazione Verde”, un’iniziativa della Servizi Pubblici Locali Sezze, mirata a sensibilizzare la comunità locale sui temi del riciclo e dell’inquinamento attraverso la collaborazione tra anziani e giovani. Questo progetto si propone di creare un ponte tra le generazioni, permettendo loro di apprendere reciprocamente per costruire insieme un futuro più sostenibile.

La prima fase del progetto, che inizierà giovedì 4 luglio nei locali del centro anziani in via Puglie, a Sezze scalo, prevede una serie di conferenze focalizzate sulla sensibilizzazione riguardo al riciclo e all’inquinamento. Questi incontri collegheranno i problemi ambientali attuali con quelli del passato, grazie a discussioni interattive con esperti del settore, proiezioni di documentari, e una parte introduttiva all’uso dell’app Junker, utile per il riciclo.

Gli anziani dei centri di Sezze scalo e del centro “Ubaldo Calabresi” saranno i protagonisti di quattro incontri formativi. Alla ripresa delle attività scolastiche, sarà il turno degli studenti, ai quali verrà presentato il secondo episodio dell’animazione “I guardiani del Riciclo” insieme a nuovi contenuti educativi e laboratori creativi. Gli studenti insegneranno agli anziani come utilizzare la tecnologia, mentre gli anziani condivideranno le loro esperienze passate sui temi ambientali.

L’ultima fase del progetto prevede due giornate dedicate alla pulizia di specifiche aree pubbliche, una nel centro di Sezze e l’altra nella frazione dello scalo. Anziani e bambini pianteranno semi di fiori in fogli biodegradabili con messaggi di speranza per un mondo migliore, promuovendo il concetto che l’unione fa la forza, superando le barriere generazionali.