Sezze Passione di Cristo, progetto Unesco: un convegno per terminare la candidatura

Si conclude con due giorni di iniziative culturali il percorso di candidatura di Sezze delle Sacre Rappresentazioni a patrimonio immateriale Unesco. Le iniziative sono promosse e organizzate dall’Associazione della Passione di Cristo, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione Lazio.

Sezze è impegnata, insieme con la rete nazionale dei sodalizi riuniti in “Europassione per l’Italia”, in un importante e complesso progetto che ha obiettivo di proporre le stesse Passioni di Cristo ad una candidatura al “Registro delle Buone pratiche di salvaguardia”, istituito dalla Convenzione Unesco nel 2003 per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale. Esso prevede la partecipazione attiva delle comunità, come da sempre è nella storia e nella realtà della Passione di Sezze

Per questi eventi, saranno presenti a Sezze Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico Progetto Unesco per Europassione per l’Italia, il professor Claudio Bernardi, docente di Drammaturgia all’università Cattolica di Milano e tra i più importanti studiosi di tali tematiche, e il presidente di Europassione per l’Italia, Flavio Sialino.

Sabato mattina si terrà un convegno presso l’auditorium San Michele Arcangelo a cui saranno presenti anche i sindaci e i presidenti delle associazioni di Maenza e Nettuno che promuovono le rispettive rappresentazioni del venerdì santo. “Le Sacre Rappresentazioni del Lazio nella prospettiva Unesco”, questo il titolo dell’incontro, rappresenterà un’importante occasione di confronto nel percorso di candidatura Unesco. A fare gli onori di casa saranno il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, il presidente dell’associazione della Passione di Cristo di Sezze, Elio Magagnoli, e il regista e direttore artistico della Rappresentazione, Piero Formicuccia. Presenti anche esponenti della Regione Lazio, tra cui il consigliere regionale Salvatore La Penna. Durante il convegno verranno proiettati alcuni filmati dell’Istituto Luce e un video promozionale della città di Sezze. Inoltre alcune comparse in costume leggeranno brani relativi agli antichi testi sulle Sacre Rappresentazioni. E’ previsto inoltre la presenza del Gruppo Stabat Mater di Sezze.

Il Programma

Venerdì 20 dicembre 2019

Alle 16: visita alla sede dell’Associazione della Passione di Cristo di Sezze

Alle 17,30: inaugurazione mostra fotografica sulla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze

La mostra si svolgerà nelle sale del Museo Archeologico di Sezze e raccoglierà foto di 10 fotografi locali sul tema della Sacra Rappresentazione. In ogni sala il visitatore sarà accompagnato dalla presenza di musicisti e di letture inerenti il tema trattato nella sala. La mostra resterà aperta per tutto il periodo delle feste natalizie.

Alle 21: concerto di fiati e ottoni con il “Movie Setino Quartet” e letture della Laude della natività

Sabato 21 dicembre 2019

Alle 10: convegno presso l’auditorium San Michele Arcangelo

Alle 19,30: Seguendo la Cometa – Presepe vivente a cura della Compagnia Parsifal

Concerto di Natale con il Coro InCantu

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti