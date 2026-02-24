Sezze, patente internazionale falsa: denunciato

Controllo alla circolazione stradale con denuncia finale per un uomo di 43 anni di Sezze, già conosciuto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione locale hanno fermato l’automobilista durante un servizio di routine. Al momento della verifica dei documenti, il conducente ha mostrato una patente internazionale che, a seguito di accertamenti più approfonditi, è risultata contraffatta.

Dalle verifiche successive è emerso inoltre che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida. Il documento falso sarebbe stato quindi utilizzato nel tentativo di aggirare il controllo dei militari.

Per il 43enne è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso. La patente esibita è stata sequestrata, mentre al conducente è stata contestata anche la violazione per guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, come previsto dalla normativa vigente.