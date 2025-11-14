“Sezze per la Salute”, l’intero comune all’insegna della solidarietà

La campagna “Sezze per la Salute. Ogni offerta è un gesto che cura” sta coinvolgendo l’intera cittadina lepina in una mobilitazione senza precedenti, trasformando un’iniziativa solidale in un vero e proprio movimento generale. Per tutto il mese di novembre associazioni, cittadini, attività commerciali, scuole e realtà sportive stanno contribuendo alla raccolta fondi destinata all’acquisto della sonda ecografica GE LOGIQ P9, destinata alla Casa della Salute di Sezze.

Promossa dal Centro Italiano Femminile di Sezze, dall’ANDOS Comitato di Sezze e dal Rotary Club Latina-Monti Lepini, la campagna culminerà nella tre giorni che, a partire dal 21 al 23 novembre, prenderà luogo nel comune setino. Un programma ricco di eventi, dalla cena spettacolo con Martufello al Cineteatro Evado, passando per il concerto di Santa Cecilia dei “Fiati di Sezze” nella chiesa di Santa Lucia e la grande kermesse teatrale e musicale con le associazioni e le scuole di danza e canto della città.

Il programma nel dettaglio

● Venerdì 21 novembre – Cena Spettacolo di Beneficenza

Un appuntamento imperdibile con un ospite d’eccezione Martufello, simbolo artistico di Sezze che con la sua ironia allieterà una bellissima serata di spettacolo e condivisione. L’evento si terrà presso il Cineteatro Evado (via Melogrosso, 2), con prenotazione obbligatoria (Contributo cena 40 euro)

Una serata per brindare insieme alla solidarietà e trasformare il divertimento in un gesto di aiuto concreto.

● Sabato 22 novembre – Concerto di Santa Cecilia dei “Fiati di Sezze”

Alle ore 18.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Lucia, il suono dei fiati riempirà lo spazio di note e gratitudine.

Un omaggio alla musica e a tutti coloro che mettono il proprio talento al servizio del bene comune.

● Domenica 23 novembre – “Le Associazioni di Sezze per la Salute”

Una grande kermesse di teatro e varietà che vedrà salire sul palco, a partire dalle ore 17.30 le realtà associative e le scuole di danza e canto di Sezze.

Un mosaico di creatività, solidarietà e impegno civile al Cineteatro Evado, con ingresso al costo di 10 euro.