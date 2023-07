Sezze, premio per il regista Piero Formicuccia

Piero Formicuccia regista e direttore artistico della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze, ha ricevuto un premio particolare per i suoi 43 anni di regia dell’evento che ha fatto parlare ed apprezzare la città di Sezze nel mondo.

Il riconoscimento a Formicuccia è stato consegnato nel corso del Gran Galà del calcio, l’evento che si è svolto a Latina e organizzato dal presidente della sezione provinciale AIAC Gennaro Ciaramella. L’evento ha avuto lo scopo di omaggiare lo sport pontino in tutte le sue sfaccettature dopo la stagione agonistica 2022/2023.

Da qualche anno, Ciaramella e i suoi collaboratori hanno voluto assegnare a questa manifestazione un pretesto per premiare eccellenze del territorio pontino riguardanti non solo lo sport ma anche nei diversi campi dell’arte, della cultura e di altre discipline.

Un riconoscimento inaspettato per Piero Formicuccia ma apprezzato sia per dal regista che da tutta l’associazione setina, che ogni anno si dedica con fatica e a mantenere e migliorare l’illustre tradizione. Nella serata è stato premiato un altro setino, il ciclista scalatore Cristian Nardecchia, detentore del WORD Official Record di dislivello, campione del mondo di scalata. Le sue gesta sportive hanno tanto fatto parlare positivamente il mondo del ciclismo. Per le tante affermazioni riscosse in tutte le nazioni dove si sono esibiti, un premio è stato assegnato al gruppo degli sbandieratori “Il Leone Rampante di Cori”, molte volte esibitosi nella nostra provincia.

Il Gran Gala del calcio nasce per condividere con le istituzioni della provincia, gioie, successi e soddisfazioni in questo anno ricco di momenti che hanno visti protagonisti non solo gli atleti ma anche personaggi che hanno dato e continuano a dare lustro al mondo del sociale e culturale di tutto il territorio pontino. Una serata indimenticabile per i tanti atleti, allenatori, di oggi e di ieri che sono stati premiati per l’impegno in tanti anni di agonismo sia in campo provinciale che nazionale.

Premiati per la loro luminosa carriera personalità famose del mondo del calcio, come Spillo Altobelli, campione del mondo del calcio nel 1982, e Andrea Carnevale, famoso attaccante degli anni ’80 e ’90 di tante squadre di calcio di serie A, nonché della nazionale.

Tra i premiati ancora tanti allenatori di calcio di ieri e di oggi. Un premio al ricercatore scientifico di livello mondiale Ennio Tasciotti, un riconoscimento alla curia vescovile di Latina e “una panchina d’oro al prefetto Maurizio Falco.