Sezze, raccolta straordinaria nel centro storico: domenica arriva l’isola ecologica mobile

Nuova iniziativa per l’ambiente a Sezze, dove la società Servizi Pubblici Locali Sezze mette in campo un servizio dedicato ai residenti del centro storico. Domenica 26 aprile, dalle 8 alle 12, sarà attiva una postazione temporanea per il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nella piazzetta tra via Marconi e via Piagge Marine.

L’obiettivo è facilitare lo smaltimento di materiali difficili da gestire, come mobili dismessi ed elettrodomestici, soprattutto in una zona della città dove la conformazione urbanistica può rendere complicate le operazioni ordinarie. Il personale sarà presente sul posto per assistere i cittadini e garantire il corretto conferimento.

L’iniziativa punta anche a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che incide sul decoro e sulla qualità della vita urbana. Portare il servizio direttamente nel cuore della città, infatti, rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti e un incentivo a comportamenti più responsabili.

«Riproporre questa iniziativa nel cuore del centro storico – dichiara Antonio Ottaviani, amministratore unico della Servizi Pubblici Locali Sezze – significa ribadire con forza la nostra attenzione verso una delle aree più rappresentative della città. Il centro storico non è solo un luogo fisico, ma un patrimonio collettivo che va tutelato con azioni concrete e con il contributo responsabile di tutti. I risultati ottenuti lo scorso anno – prosegue Ottaviani – ci hanno dimostrato quanto sia importante portare i servizi direttamente sul territorio, soprattutto in contesti dove le difficoltà logistiche possono diventare un ostacolo. Con l’isola ecologica itinerante vogliamo avvicinare sempre di più i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, semplificando le procedure e incentivando comportamenti virtuosi. Il decoro urbano – conclude Ottaviani – è un obiettivo che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini. Iniziative come questa rappresentano un passo concreto verso una città più pulita, più vivibile e più consapevole».