Sezze, raggiunto l’accordo con i sindacati

SEZZE- Sottoscritto nei giorni scorsi presso il Comune di Sezze, l’accordo provvisorio per la ripartizione del fondo del salario accessorio dei dipendenti per l’anno 2021. Sono stati sottoscritti, inoltre, anche due importanti regolamenti sui criteri per l’attribuzione delle indennità per le specifiche responsabilità nonché per l’erogazione degli incentivi al personale per le attività di accertamento dei tributi erariali.

Il Comune di Sezze risulta essere uno dei primi comuni della Provincia di Latina che convocando le parti sociali ha raggiunto in brevissimo tempo l’accordo con tutte le rappresentanze sindacali e permetterà una programmazione delle attività dell’ente basata sul miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini, anche attraverso il nuovo piano di assunzioni.

Un vero e proprio cambio di passo dopo la nomina nel mese di dicembre del nuovo Presidente della delegazione trattante, il Dott. Lidano Caldarozzi, Comandante della Polizia Locale del Comune di Sezze, che ha permesso in pochissimi giorni la chiusura dell’accordo per la ripartizione del fondo del salario acceso per l’anno 2020, che si trascinava oramai da mesi.

FNP provinciale, Giuseppe di prospero è il nuovo segretario generale

È Giuseppe Di Prospero il neoeletto Segretario Generale della Federazione Nazionale Pensionati di Latina. Composta da circa 20.000 iscritti, la FNP provinciale difende l’interesse dei pensionati e tutela gli anziani del nostro territorio.

Di Prospero è da sempre impegnato nel sociale e darà continuità all’azione svolta in questi anni: vanno assistiti coloro che sono già in pensione ma, allo stesso tempo, anche coloro che sono ancora in attività di servizio e che solo in futuro assumeranno la qualità di pensionati. Di Prospero milita nell’Organizzazione dal 1974, quando si iscrisse all’allora Federpubblici CISL. Delegato sindacale e da sempre rappresentante nelle Rsu aziendali, Di Prospero è stato poi Segretario Generale della Funzione Pubblica, assumendone l’incarico nel giugno del 2015. Successivamente è stato anche Segretario dell’UST CISL Latina dal 2016 fino al 2018 quando, una volta andato in pensione, è passato alla CISL Pensionati come Segretario Organizzativo con delega alla contrattazione sociale negli enti locali e distretti di zona.

“L’azione da svolgere sarà improntata ad osservare da vicino la sofferenza delle persone più fragili e bisognose, chiedendo un’efficienza maggiore della sanità pubblica e un welfare che risponda alle mutate esigenze della popolazione anziana – ha asserito il nuovo Segretario Generale della FNP di Latina – Tutto questo si può fare solo lavorando in una squadra coesa, dove possiamo rendere più serena e sostenibile la vita di tutti noi, dei nostri figli e di coloro che proseguiranno nell’obiettivo del rispetto delle esigenze della persona”.