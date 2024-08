Sezze, rapina al tabaccaio. Fuga in auto e caccia ai banditi

Le autorità stanno conducendo indagini a Sezze per identificare l’uomo che ieri, intorno alle 13, ha rapinato la tabaccheria situata in Piazza IV Novembre, nota ai locali come Piazza dei Leoni. Nel primo pomeriggio, con poche persone in giro, un individuo con il volto coperto ha fatto irruzione nel negozio.

All’interno, vi era solo una commessa dietro il bancone. L’uomo, brandendo una barra di metallo e agitando minacciosamente, ha ordinato alla donna di consegnargli l’incasso. La commessa, spaventata, ha consegnato le poche centinaia di euro presenti nel registratore di cassa. Il rapinatore ha inoltre preso un contenitore con varie monete, articoli per fumatori, gratta e vinci e pacchetti di sigarette, per poi fuggire verso Piazza dei Leoni dove aveva parcheggiato l’auto.