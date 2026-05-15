Sezze riceve la Medaglia d’Oro al Merito Civile: cerimonia il 20 maggio

Mercoledì 20 maggio alle ore 11, presso l’Auditorium Comunale San Michele Arcangelo, la città di Sezze riceverà ufficialmente la Medaglia d’Oro al Merito Civile, prestigiosa onorificenza conferita per il coraggio e il sacrificio dimostrati dalla comunità setina durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il riconoscimento celebra il valore degli abitanti della città nei mesi segnati dall’occupazione tedesca, dai bombardamenti alleati, dai rastrellamenti e dalle violenze che colpirono il territorio, causando vittime civili e devastazioni.

Secondo quanto riportato nella motivazione, la popolazione di Sezze si distinse per spirito di solidarietà e altissime virtù civiche, proteggendo ebrei, aiutando chi si opponeva ai soprusi e difendendo le donne dalle violenze.

La cerimonia inizierà alle 10.30 con l’accoglienza delle autorità presso il Palazzo Comunale. Alle 11 l’avvio ufficiale con l’ingresso del Gonfalone, la proiezione di un video introduttivo, la lettura della motivazione e l’apposizione della Medaglia sul Gonfalone cittadino. Prevista anche la consegna della pergamena alla presenza del Prefetto Vittoria Ciaramella.

“Questa Medaglia non è soltanto un riconoscimento istituzionale – ha dichiarato il sindaco Lidano Lucidi – ma un tributo profondo alla memoria, al coraggio e alla dignità del nostro popolo”.

La cittadinanza è stata invitata a partecipare alla cerimonia.