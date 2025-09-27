Sezze, rinvenuta un’altra discarica a cielo aperto in zona “La Foresta”

Un’altra discarica a cielo aperto, l’ennesima rinvenuta dai volontari delle guardie eco ambientali di Sezze che fa da protagonista in negativo attorno al verde.
C’è di tutto nel mucchio di rifiuti trovato in zona “La Foresta”: da materiale edile ad elettrodomestici, da rifiuti organici a plastiche di vario tipo. I volontari, dopo aver effettuato i rilievi fotografici del caso, hanno immediatamente preso contatti con il sindaco di Sezze e con la polizia locale, per richiedere un sopralluogo immediato sul posto.