Sezze, rissa tra conducenti dopo l’incidente stradale

Un violento incidente si è verificato lungo via Melogrosso a Sezze, culminato in una rissa tra gli automobilisti coinvolti.

Come riportato da DayItaliaNews, lo scontro tra due vetture è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sera, proprio davanti all’entrata del parcheggio dello stadio Tasciotti.

Dopo l’impatto, uno dei conducenti è sceso dall’auto per protestare con l’altro, che ha risposto con violenza prendendolo a sberle. La situazione è rapidamente degenerata, provocando momenti di grande tensione sulla strada e causando lunghe code a causa delle vetture bloccate sulla carreggiata.

Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi. Tuttavia, quattro persone, due per ciascun veicolo coinvolto, sono state trasportate negli ospedali di Terracina e Latina per accertamenti medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli uomini della Polizia Locale di Sezze, che sono riusciti a riportare la calma dopo diversi minuti di alterco tra i due automobilisti. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

Dopo circa un’ora, le vetture coinvolte sono state rimosse e la circolazione stradale da e verso via Montagna e via Melogrosso è ripresa.