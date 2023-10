Ritrovato il turista irlandese di cui si erano perse le notizie da giorni.

L’uomo, un frate irlandese di 70 anni e’ in discrete condizioni di salute, ma è stato comunque preso in carico dai sanitari.

Di lui si erano perse le tracce da quattro giorni, stava percorrendo la Via Francigena per poi sparire nel nulla. Sul posto per le ricerche i Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118.