Sezze, ruba generi alimentari da un ristorante: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito un uomo di 33 anni, già noto alle Forze di Polizia, per furto aggravato. L’indagine è scaturita da una querela presentata nel novembre precedente dal titolare di un ristorante della zona, il quale aveva segnalato la scomparsa di generi alimentari. Attraverso un’attenta attività investigativa, i Carabinieri hanno accertato che l’indagato aveva sottratto prodotti alimentari per un valore totale di 250 euro. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà e il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.