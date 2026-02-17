Sezze, scacco matto allo spaccio: arrestati due giovani del posto

Spacciavano droga tra le vie di Sezze e nascondevano in casa dosi, contanti e persino munizioni. Due giovani del posto, di 19 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con accuse che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio al possesso di banconote false e ricettazione.

Il primo a finire nei guai è stato il 19enne, fermato durante un controllo nei pressi di un esercizio commerciale. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto i militari a perquisirlo: addosso aveva circa 39 grammi di hashish già suddivisi in 37 dosi e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha fatto emergere un quadro ancora più grave: trovati altri 17 grammi di marijuana, due cartucce calibro 12, due coltelli con tracce di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli accertamenti hanno poi condotto al coinvolgimento del 22enne. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto circa 10 grammi di cocaina suddivisi in 24 dosi e oltre 7.900 euro in contanti. Parte del denaro è risultata composta da banconote contraffatte, mentre ulteriori verifiche sono in corso per chiarire la provenienza delle somme.

Tutta la droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e saranno sottoposti agli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. I due giovani sono stati trasferiti nel carcere di Latina, dove restano a disposizione della magistratura.