Sezze Scalo: al via la variante urbanistica per il rilancio del territorio

Sezze Scalo e la pianura rappresentano un’opportunità di crescita che l’amministrazione comunale intende cogliere. Con l’approvazione delle linee guida per una variante urbanistica, prende il via un iter normativo per la riqualificazione e lo sviluppo del territorio.

Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, sottolinea l’importanza di questo passo: “La stazione ferroviaria a pochi chilometri da Roma è un’opportunità di sviluppo urbanistico e di servizi. Questo intervento potrà sbloccare l’edilizia residenziale, attirando lavoratori qualificati, professionisti e imprenditori.”

Anche la pianura setina ha un grande potenziale economico: “È ideale per attività commerciali, artigianali e industriali. Non aver previsto questi sviluppi, concentrandosi solo sull’agricoltura senza potenziarne i servizi, ha spinto molte aziende a investire altrove.”

L’amministrazione punta a rendere Sezze più attrattiva per gli investimenti, sfruttando le principali arterie stradali e i benefici della Zona Logistica Semplificata (ZLS), che prevede incentivi fiscali e semplificazioni amministrative.

“Vogliamo affrontare i problemi strutturali dell’ente e recuperare la competitività persa. L’iter è lungo, ma accelereremo per ottenere risultati concreti.”

Il sindaco ha infine ribadito l’intenzione di coinvolgere tecnici, imprese, cittadini, associazioni e investitori in un confronto aperto per il futuro di Sezze.