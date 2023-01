Sezze Scalo, sparatoria nel piazzale dell’American Bar

Esplosi alcuni colpi di arma da fuoco a Sezze Scalo, in via Archi di San Lidano, nel piazzale dell’American Bar, un locale ormai in disuso che si trova in un’area isolata.

Inviato subito l’allarme al 112 che hanno raggiunto l’area indicata e trovato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, probabilmente il bersaglio dell’agguato.

Qualcuno ha poi riferito di aver notato un’auto ripartire a tutta velocità, e nello stesso piazzale in cui sono stati esplosi i colpi, è stata ritrovata un’altra auto, Mercedes Classe A, sequestrata per le indagini e portata via dai carabinieri.

Ancora non sono chiari i fatti dell’accaduto, e fortunatamente non ci sono feriti. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda, anche grazie all’aiuto di testimoni.