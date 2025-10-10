Sezze, scappa dai carabinieri: armi e munizioni da guerra a casa

Una fuga notturna è finita con le manette ai polsi per un uomo di 44 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della Stazione di Sezze lo hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Il blitz è scattato durante un normale pattugliamento. L’uomo, notato a piedi in atteggiamento sospetto, ha tentato di sottrarsi al controllo scappando fino alle pertinenze della sua abitazione, dove è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Durante l’intervento ha anche minacciato i militari.

La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di una pistola calibro 22 con matricola abrasa. Nella successiva ispezione domiciliare i Carabinieri hanno sequestrato una slitta per fucile, cartucce calibro 12 e 12,7, un’ogiva calibro 5.56 e bossoli dello stesso tipo, materiale considerato anche da guerra.

Dopo le procedure di rito, il 44enne è stato trasferito nel carcere di Latina su disposizione dell’autorità giudiziaria.