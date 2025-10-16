Sezze, scappano con mezzo chilo di coca e 7.000 euro in contanti: due arresti

Arrestati in flagranza di reato un uomo di 40 anni e un ragazzo di 21 anni a Sezze, entrambi residenti nel comune lepino e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato i due a bordo di un’auto, il cui comportamento è apparso subito sospetto. Alla vista dei Carabinieri, i due hanno tentato di eludere il controllo, dandosi alla fuga e gettando dal finestrino lato passeggero un involucro. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarli e a recuperare l’involucro, che conteneva oltre 520 grammi di cocaina.

Successivamente, durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti 7.620 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga, tutti sottoposti a sequestro penale. La cocaina sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per determinarne quantità e purezza.

Durante il controllo, sono state contestate al 40enne violazioni del codice della strada per guida con patente scaduta, mentre il 21enne, proprietario dell’auto, è stato sanzionato perché il veicolo risultava privo di copertura assicurativa. L’auto è stata inoltre sequestrata a fini amministrativi, in quanto utilizzata per la commissione del reato.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.