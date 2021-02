Sezze, scontro frontale sulla Monti Lepini: 4 feriti

SEZZE – Lo scontro frontale è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, sulla Strada Statale 156 Monti Lepini, a Sezze Scalo. Sul posto la squadra operativa VVF di Latina constatava la presenza di due autovetture incidentate. Hanno estratto dalle lamiere della Smart una persona ferita che è stata consegnata ai sanitari del 118 e poi trasportata d’urgenza al pronto soccorso in gravi condizioni. A seguito dell’incidente risultano coinvolte in totale 4 persone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.