Un brutto incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nella zona del territorio di Sezze. Più precisamente nei pressi degli Archi di San Lidano e per cause ancora da stabilire, uno scooter con a bordo due 17enne di origine indiana è entrato in collisione con un furgone.

Un impatto molto violento che ha fatto balzare sull’asfalto i due in sella al mezzo. Per loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Uno dei due, il più grave, è stato trasportato in un ospedale di Roma mentre l’altro è stato portato al Goretti di Latina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, tanti i disagi alla circolazione.