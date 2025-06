Sezze, scoppia la polemica sul ridisegno delle strisce blu

A Sezze sono tornate le polemiche in seguito al recente intervento di ridisegno delle strisce blu sugli stalli a pagamento. I lavori, svolti comunque nella più totale rapidità dalla ditta incaricata dal Comune, non sono però passati inosservati, suscitando critiche da parte dei cittadini e della politica locale per alcune scelte considerate discutibili.

Tra gli elementi più contestati vi sono stalli posizionati in modo poco razionale, come quelli tracciati davanti a cancelli di proprietà privata, sopra buche stradali o con pali segnaletici nel mezzo. Esemplari di una pianificazione che, secondo molti, sarebbe potuta essere evitata con un po’ più di attenzione e buon senso.

Ad affondare il colpo – come riporta anche l’edizione odierna di Latina Oggi – è stata la segreteria locale del Partito Democratico, che ha diffuso una nota critica partendo dal recente annuncio dell’amministrazione riguardo a lavori di valorizzazione su via dei Cappuccini: “Pensavamo a un rifacimento del manto stradale o a interventi sugli alberi – si legge – ma ci siamo sbagliati: l’unica azione è stata quella di disegnare le strisce blu a pagamento su un intero lato della via”.

Il Pd contesta anche la logica della scelta, che secondo il partito non tiene conto delle esigenze del commercio locale: “Sarebbe stato più utile prevedere parcheggi a tempo per aiutare le attività della zona, lasciando il resto libero”.

La critica si conclude con l’annuncio di un’interrogazione a risposta scritta per verificare la regolarità dell’intervento e la conformità alla normativa vigente. Sullo sfondo resta l’accusa che l’ampliamento degli stalli a pagamento sia stato pensato più per fare cassa che per un’effettiva riorganizzazione del traffico e dei servizi urbani.