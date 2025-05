Sezze, si finge bancaria e ruba 500 euro: denunciata 45enne

A Sezze, è stata denunciata una 45enne filippina per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito.

A seguito di una querela presentata ai Carabinieri da parte di una 48enne del luogo, i Carabinieri hanno avviato un’indagine che ha identificato la malfattrice che, contattata la vittima e fingendosi un’operatrice di una banca, si faceva consegnare i dati della carta di credito prepagata in uso alla querelante, per poi successivamente effettuare sulla propria carta di credito, due bonifici per un totale di 500,00 euro.

I Carabinieri, all’esito di una perquisizione domiciliare avvenuta a casa dell’indagata, hanno trovato la carta di credito associata al conto della filippina.