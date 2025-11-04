Sezze si unisce per la salute: raccolta fondi per la Casa della Salute

A Sezze parte “Sezze per la Salute: ogni offerta è un gesto che cura”, la campagna che invita i cittadini a sostenere l’acquisto di una sonda ecografica GE LOGIQ P9 per la Casa della Salute. L’obiettivo è raccogliere 10.000 euro per dotare la struttura di uno strumento capace di rendere più rapide e precise le diagnosi.

L’iniziativa, promossa da Andos Sezze, CIF comunale e Rotary Club Latina e Monti Lepini, coinvolge associazioni, società sportive e negozi locali, dove per tutto novembre sarà possibile donare o partecipare a eventi solidali.

Ogni contributo, anche minimo, è un investimento nella salute di tutti e un modo per sostenere chi ogni giorno si prende cura della comunità.