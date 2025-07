Sezze, sopralluogo alla Casa della Salute: lavori ancora in corso

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di ammodernamento della Casa della Salute di Sezze, al centro oggi di un sopralluogo da parte del Direttore Generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, del Direttore del Distretto Vincenzo Lucarini, del Presidente del Consiglio Comunale Pietro De Duca e del Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.

L’incontro ha avuto lo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi, mirati a migliorare i servizi offerti e a rendere la struttura più moderna, funzionale e in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale.

Particolare attenzione è stata rivolta agli ambienti inutilizzati del piano CUP (Centro Unico di Prenotazione) e del piano inferiore, attualmente oggetto di riqualificazione. Gli interventi prevedono l’adeguamento degli spazi e una riorganizzazione dei servizi, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza.

Il progetto complessivo interesserà anche i piani superiori, compreso il reparto di degenza, trasformando la Casa della Salute in un centro all’avanguardia per la prevenzione, la cura e il benessere, in grado di accompagnare una popolazione in costante crescita con servizi sanitari sempre più efficaci e vicini al cittadino.