Sezze, spari contro un negozio: c’è un presunto colpevole

Sembra esserci una storia di stalking e violenza di genere a monte dei colpi d’arma da fuoco esplosi sabato mattina contro la saracinesca di un esercizio commerciale di Sezze Scalo, per i quali è scattata immediata l’indagine dei Carabinieri del posto.

Grazie all’ausilio delle telecamere a circuito chiuso sarebbe stato infatti individuato l’uomo artefice del folle gesto, già accusato gravemente di violenza ai danni di una familiare di uno dei soci dell’esercizio commerciale. Per questi motivi la donna aveva chiesto e ottenuto il cambio di residenza in una località protetta e segreta. Deve essere stato questo provvedimento a scatenare l’ira dell’uomo che ha attirato su di sè le attenzioni dei detective che hanno anche perquisito la casa del padre, possessore regolare di alcuni fucili di caccia, alcuni dei quali però mancanti all’appello.