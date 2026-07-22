Sezze sul tetto d’Europa con Manuela Leggeri

Un altro prestigioso traguardo impreziosisce la straordinaria carriera di Manuela Leggeri. La storica ex capitana della Nazionale italiana e orgoglio sportivo di Sezze ha conquistato il titolo europeo con la Nazionale femminile Under 18, facendo parte dello staff tecnico che ha guidato le azzurrine sul gradino più alto del continente.

Per celebrare il successo, l’Amministrazione comunale di Sezze ha espresso il proprio orgoglio e le più sentite congratulazioni alla concittadina, sottolineando il valore umano e sportivo di una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni.

«Manuela rappresenta un esempio straordinario per tutti i nostri giovani – ha dichiarato il consigliere comunale Orlando Santoro –. La sua storia dimostra come una ragazza di Sezze, grazie alla tenacia, al sacrificio e alla dedizione, sia riuscita a realizzare il proprio sogno, partendo da un territorio che non disponeva di grandi strutture sportive. Oggi continua a mettere la propria esperienza al servizio delle giovani atlete, aiutandole a trasformare i loro sogni in obiettivi concreti».

Alle parole di Santoro si sono aggiunte quelle della vicesindaca e assessora allo Sport Michela Capuccilli. «L’intera città deve essere orgogliosa della formidabile carriera di Manuela Leggeri. È stata ed è ancora oggi un punto di riferimento per tantissime ragazze che coltivano il sogno della pallavolo. Accoglierla nelle sedi istituzionali sarà un piacere ma anche un dovere per ringraziarla dei risultati ottenuti e del prestigio che continua a dare a Sezze».

Leggeri è una delle pallavoliste più importanti della storia italiana. In carriera ha collezionato 326 presenze con la maglia azzurra, partecipando alle Olimpiadi di Sydney 2000 e Atene 2004 e guidando da capitana la Nazionale che conquistò il primo storico titolo mondiale del volley femminile italiano.

Conclusa l’attività agonistica, ha proseguito il proprio percorso nel mondo della pallavolo entrando negli staff tecnici federali e dedicandosi alla crescita delle giovani atlete. Un impegno che proseguirà anche nella nuova esperienza professionale a Padova, dove sarà coinvolta nello sviluppo delle formazioni Under 15 e Under 17.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che inviterà ufficialmente Manuela Leggeri nell’aula consiliare non appena gli impegni professionali lo consentiranno. Sarà l’occasione per conferirle un riconoscimento a nome dell’intera cittadinanza e celebrare una carriera che continua a regalare soddisfazioni e prestigio alla città di Sezze.

«Manuela incarna valori fondamentali non soltanto nello sport, ma anche nella vita: sacrificio, dedizione, impegno costante e passione autentica. Sezze è orgogliosa di lei e continuerà a sostenerla nelle nuove sfide che la attendono», il messaggio dell’Amministrazione comunale.