Sezze, tensione e scontri tra immigrati alla stazione

Momenti di forte tensione si sono verificati nelle ultime ore presso la Stazione di Sezze, dove due gruppi di immigrati sono arrivati allo scontro lanciandosi pietre a vicenda.

Il fatto è avvenuto in un arco di tempo relativamente breve, ma con un’intensità tale da attirare l’attenzione dei presenti. Alcuni docenti pendolari, appena giunti in stazione, hanno assistito alla scena e hanno ripreso quanto stava accadendo con i propri telefoni cellulari, documentando le fasi più concitate della sassaiola.

Secondo le prime informazioni disponibili, non risultano chiamate al numero unico per le emergenze 112 e, fortunatamente, non si segnalano feriti. Restano tuttavia ancora da chiarire i motivi che hanno innescato il diverbio e portato al confronto tra i due gruppi.

Le immagini diffuse dai testimoni mostrano una situazione definita da molti come surreale: i pendolari presenti si sono trovati spettatori involontari di uno scontro improvviso, senza la possibilità di intervenire, in attesa che la tensione si placasse.

Sull’accaduto potrebbero ora essere avviati ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.