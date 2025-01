Sezze: tornano le isole ecologiche itineranti per rifiuti ingombranti e RAE

Dopo la grande risposta dei cittadini scorso anno, con oltre 49 tonnellate di rifiuti raccolte in 19 giornate, riparte l’iniziativa delle isole ecologiche itineranti, promossa da Servizi Pubblici Locali Sezze e Comune di Sezze.

L’ingegnere Antonio Ottaviani, Amministratore Unico di SPL, ha sottolineato: “Questa iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per facilitare il corretto smaltimento di rifiuti ingombranti e RAEE, riducendo il rischio di abbandono incontrollato e promuovendo una maggiore sensibilità ambientale. I cittadini hanno risposto in modo straordinario, dimostrando un forte senso civico e una crescente attenzione al riciclo”.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 gennaio, dalle ore 8:00 alle 12:00, presso il parcheggio dello stadio comunale “Augusto Tasciotti” (via Roccagorga). Seguirà il 26 gennaio al parco “Harris” nel quartiere Fontanelle.

Restano attivi i servizi di ritiro a domicilio tramite l’app Junker e il conferimento presso il centro di raccolta di via Vallepazza.