Sezze, tre giorni per celebrare i 90 anni della Passione di Cristo

Per celebrare i novant’anni della fondazione della Associazione della Passione di Cristo di Sezze, dal 28 al 30 aprile, la cittadina laziale diventa centro culturale nazionale, ospitando decine di delegazioni provenienti da tutta Italia e un importante incontro-conferenza di carattere internazionale.

L’iniziativa rientra nelle attività programmate nell’ambito del percorso finalizzato ad approfondire i temi d’interesse per promuovere la candidatura dei riti e delle manifestazioni della Settimana Santa in Italia quale patrimonio immateriale UNESCO. In tal senso la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze, noto a livello nazionale e internazionale, rientra a pieno titolo in questo percorso condiviso iniziato diversi anni or sono e il clou del programma sarà la conferenza internazionale in programma sabato 29 aprile alle ore 9,00, dal titolo: “I patrimoni immateriali italiani e le buone pratiche dei riti e delle manifestazioni della Settimana Santa”.

Per l’importanza dell’evento e la caratura degli ospiti, la conferenza si terrà nell’auditorium della curia vescovile di Latina, alla presenza di illustri ospiti e relatori, tra cui il professore Francisco Javier Lopez Morales, tra i massimi esperti al mondo in materia UNESCO e già Direttore del Patrimonio Mondiale presso l’UNESCO per il Messico, oltre che vicepresidente di ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, organizzazione associata all’UNESCO).

Ad aprire la conferenza saranno il presidente dell’Asssociazione della Passione di Cristo di Sezze, Elio Magagnoli, e Flavio Sialino, presidente di Europassione per l’Italia.

Porteranno i saluti a inizio conferenza il Vescovo di Latina, Mariano Crociata che è anche presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), e il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi. Saranno inoltre presenti numerosi rappresentanti politici e istituzionali.

L’evento ha i patrocini della Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Sezze, Curia Vescovile, Sodalizio dei Facchini della Macchina di Santa Rosa e Club UNESCO di Latina.

Importante soprattutto la presenza delle delegazioni delle più importanti associazioni che in Italia si occupano di rievocare riti e manifestazioni culturali legati alla Settimana Santa e riunite nel sodalizio “Europassione per l’Italia”, insieme ai molti sindaci delle rispettive cittadine riuniti nella “Rete dei Sindaci”, presieduta dal sindaco di Caltanissetta, arch. Roberto Gambino. Gli eventi in questione, diffusi in ogni parte d’Italia, sono infatti soprattutto espressioni della storia e delle tradizioni culturali delle rispettive comunità.

Nei tre giorni di programma, le decine di delegazioni provenienti da ogni regione dell’Italia visiteranno Sezze e ne conosceranno da vicino la cultura e le tradizioni legate non solo alla Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo.

Tra gli eventi aperti al pubblico, il concerto di venerdì 28 aprile, alle 19,30, nella chiesa di San Pietro, eseguito dai “Fiati di Sezze”, diretti dal maestro Antonio Di Raimo, e la Santa Messa di Sabato 29 aprile, alle 18,00, nella cattedrale di Santa Maria, presieduta dal Vescovo Mariano Crociata e cantata dal “Coro Polifonico – Sezze Città della Passione”, diretto dal maestro Andrea Gianolla.

L’evento di tre giorni, rientra nelle celebrazioni per i novanta anni della fondazione della Associazione della Passione di Cristo di Sezze.