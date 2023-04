Sezze, trovati con più di un chilo di cocaina: scatta l’arresto

Fermati dai finanzieri di Aprilia mentre erano a bordo della loro auto, a Sezze, dopo un controllo eseguito anche a casa sono stati trovati in possesso di più di un chilo di cocaina. E’ scattato l’arresto per un uomo, mentre l’altro è stato denunciato.

Insospettite dall’atteggiamento dei due uomini a bordo di un’auto, i finanzieri hanno eseguito un controllo e, intimato l’arresto all’autovettura e lo stato di agitazione del conducente, ha indotto a svolgere ulteriori approfondimenti tramite perquisizioni personali e domiciliari dove sono stati rinvenuti:

un panetto di cocaina del peso complessivo di Kg 1,236, una confezione contenente 10 grammi di hashish e due dosi rispettivamente di cocaina e marijuana entrambe del peso di 0,5 grammi

In considerazione degli elementi emersi, si è proceduto all’arresto di uno degli indagati e alla denuncia a piede libero dell’altro soggetto controllato per violazione per “detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti in sequestro”.

Immediatamente è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che, contestualmente, ha avallato l’arresto in flagranza di reato ed ha disposto il sequestro della sostanza stupefacente.

L’intervento delle Fiamme Gialle sottolinea ulteriormente la forte vocazione sociale del Corpo che, oltre a garantire l’azione tipica di polizia economico finanziaria, si pone a tutela della parte “sana” della società e dell’intera collettività, scendendo in campo in prima linea nel contrastare fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la sicurezza pubblica come il traffico illecito di sostanze stupefacenti.