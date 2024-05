Sezze, trovato con la marijuana: arrestato il fratello del ricercato per gli spari

Arresto a Sezze, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati. In tale contesto i Carabinieri arrestavano, in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio, un soggetto romeno di 44 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 84 grammi di marijuana suddivisa in involucri, nonché di un bilancino di precisione. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

Il soggetto tratto in arresto, dopo le formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti

domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di rito direttissimo che

si terrà questa mattina. Si tratta del fratello dell’uomo ricercato per gli spari al culmine di una rissa furibonda in centro in cui è stata ferita una giovane.