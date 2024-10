Sezze, trovato il corpo senza vita di Augusto Battaglini

Era uscito per raccogliere funghi nei boschi di Sezze, ma purtroppo non ha mai fatto ritorno a casa Augusto Battaglini, il 91enne del paese setino che era scomparso da casa ormai tre giorni fa. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco, coadiuvati dalle unità cinofile e dalla Protezione Civile, in località Casali, nella zona di Quarto la Macchia. Si ipotizza che l’anziano, forse a causa di un malore, sia caduto senza riuscire più a rialzarsi.