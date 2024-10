Sezze, tutto pronto per la Fiera di San Luca

La Fiera di San Luca a Sezze, in programma venerdì 18 ottobre, rappresenta un evento di grande valore storico e culturale per la comunità locale. Come una delle manifestazioni più antiche della provincia di Latina, la fiera non è solo una celebrazione religiosa legata al patrono della città, ma anche un’importante occasione economica e turistica per il territorio.

Quest’anno, la fiera segna un passaggio cruciale verso una maggiore valorizzazione grazie al riconoscimento di Fiera Storica da parte della Regione Lazio e a un contributo di 10.000 euro stanziato per il miglioramento dell’evento. Questo sostegno regionale mira a preservare e promuovere le tradizioni locali, con un impatto positivo sull’economia del territorio. Inoltre, la sinergia tra tradizione e innovazione sarà rafforzata da una mostra di artisti locali, organizzata in collaborazione con la Rete di Imprese Seti@, che metterà in risalto il talento artistico della zona e le sue radici culturali.

L’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Locale, Lola Fernandez, ha dichiarato: “La Fiera di San Luca, dichiarata Fiera Storica dalla Regione Lazio il 5 dicembre 2023 insieme alla Fiera della Croce e alla Sagra del Carciofo, rappresenta una tradizione secolare che vogliamo preservare e promuovere. Grazie a un contributo di 10.000 euro stanziato dalla Regione potremo migliorare nel futuro l’organizzazione dell’evento e aumentarne la visibilità. Questo ci permetterà di valorizzare ancora di più la nostra cultura e attrarre visitatori, sostenendo al contempo le attività locali. La sinergia tra tradizione e innovazione – ha spiegato ancora l’assessore Fernandez – è il cuore di questa edizione. La mostra di artisti locali rappresenta una splendida occasione per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e rafforzare il legame tra passato e presente”