Sezze, un passo verso un mondo più pulito

E’ stata realizzata una vera e propria isola ecologica, nel piazzale della stazione ferroviaria a Sezze scalo, per la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Un centinaio di abitanti setini approfittando dell’iniziativa, sono riusciti a liberarsi di quei rifiuti difficili da smaltire come climatizzatori, grandi elettrodomestici, frigoriferi, tv, monitor e piccoli elettrodomestici. Ad occuparsi della raccolta è stato disposto il personale della Spl, recuperando un totale stimato del 15% in più rispetto a tutto lo scorso anno, rendono gli amministratori comunali e l’amministratore della Servizi Pubblici Locali Sezze molto soddisfatti dei risultati ottenuti.

Commenta parole Antonio Ottaviani, amministratore della Servizi Pubblici Locali Sezze spa dicendo che: “In una sola giornata, 4 ore per la precisione, abbiamo raccolto 4.450 chilogrammi di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), pari al 15% di quanto raccolto nell’intero 2022. Un risultato straordinario”.

Prosegue poi Antonio Ottaviani: “Domenica 23 aprile l’esperimento si ripeterà nella zona di Suso, con l’isola ecologica itinerante sistemata nel parcheggio dello stadio comunale “Tasciotti” lato via Roccagorga, mentre il 30 sarà la volta del centro di Sezze, con l’isola ecologica presente nel piazzale dell’Anfiteatro. Poi si calendarizzeranno almeno due appuntamenti al mese nelle varie zone del territorio setino”

L’amministratore della Spl Sezze conclude dicendo che: ” Intanto da lunedì 3 aprile è stato attivato anche il servizio di prenotazione a domicilio del ritiro dei rifiuti ingombranti e sono state già tante le segnalazioni degli utenti. Si tratta di un piccolo passo che però punta a restituirci una città più pulita e libera da quelle discariche che incessantemente spuntano sul territorio setino”.