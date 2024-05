Sezze, un’altra aggressione in centro: i carabinieri indagano

Un altro episodio di violenza dopo il colpo di pistola 7 giorni fa. Questa volta un giovane è stato aggredito di notte in pieno centro a Sezze in via San Carlo.

I carabinieri della Compagnia di Latina sono dovuti intervenire nel centro storico del comune lepino per un’aggressione ai danni di un giovane. Una volta sul posto, i militari dell’arma hanno dato il via alle indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare l’aggressore del ragazzo picchiato. Appena una settimana fa, in un bar del centro di Sezze non lontano, era stata invece una ragazza di 20 anni ad essere rimasta ferita in modo accidentale da un colpo di pistola, esploso da un uomo di 37 anni di origine romena in seguito ad una rissa scoppiata in zona Ferro di Cavallo. La giovane era stata poi operata all’ospedale di Latina, mentre colui che aveva sparato è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine.